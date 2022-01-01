American Tower Зарплати

Зарплата American Tower варіюється від $34,053 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $222,408 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Tower . Останнє оновлення: 9/11/2025