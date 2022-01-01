Каталог компаній
American Tower
American Tower Зарплати

Зарплата American Tower варіюється від $34,053 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $222,408 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Tower. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
$106K
Проєктний менеджер
$34.1K
Інженер-програміст
$199K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$222K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У American Tower RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в American Tower - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $222,408. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в American Tower складає $152,263.

Інші ресурси