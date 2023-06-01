Каталог компаній
American Red Cross
American Red Cross Зарплати

Зарплата American Red Cross варіюється від $30,833 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $183,600 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Red Cross. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Адміністративний асистент
$59.7K
Бізнес-аналітик
$126K
Обслуговування клієнтів
$30.8K

Аналітик даних
$35.5K
Дата-сайентист
$35.2K
Маркетинг
$184K
Продукт-менеджер
$131K
Проєктний менеджер
$95.5K
Інженер-програміст
$79.6K
Поширені запитання

Най-високо платената позиция в American Red Cross е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $183,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в American Red Cross е $79,600.

