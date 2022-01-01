American Family Insurance Зарплати

Зарплата American Family Insurance варіюється від $22,718 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $190,950 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Family Insurance . Останнє оновлення: 9/2/2025