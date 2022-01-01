Каталог компаній
American Family Insurance
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

American Family Insurance Зарплати

Зарплата American Family Insurance варіюється від $22,718 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $190,950 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Family Insurance. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $127K

Backend програмний інженер

Бізнес-аналітик
Median $102K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Дата-сайентист
Median $152K
Актуарій
$161K
Управління персоналом
$22.7K
IT-спеціаліст
$124K
Маркетинг
$121K
Продажі
$52.5K
Аналітик з кібербезпеки
$153K
Технічний програмний менеджер
$191K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в American Family Insurance - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $190,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в American Family Insurance складає $127,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для American Family Insurance

Схожі компанії

  • TD Ameritrade
  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • GEICO
  • Fivestars
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси