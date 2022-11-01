Каталог компаній
American Civil Liberties Union
American Civil Liberties Union Зарплати

Зарплата American Civil Liberties Union варіюється від $59,746 загальної компенсації на рік для Інженер-будівельник на нижньому рівні до $169,526 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Civil Liberties Union. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-будівельник
$59.7K
Дата-сайентист
$134K
Маркетинг
$170K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в American Civil Liberties Union - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $169,526. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в American Civil Liberties Union складає $134,325.

Інші ресурси