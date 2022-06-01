Довідник компаній
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Зарплати

Діапазон зарплат American Bureau of Shipping коливається від $55,984 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $146,265 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників American Bureau of Shipping. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-механік
$126K
Менеджер продукту
$139K
Інженер-програміст
$56K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$146K
Технічний менеджер програми
$82.4K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в American Bureau of Shipping, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $146,265. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в American Bureau of Shipping, становить $125,625.

