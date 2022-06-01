American Bureau of Shipping Зарплати

Діапазон зарплат American Bureau of Shipping коливається від $55,984 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $146,265 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників American Bureau of Shipping . Останнє оновлення: 8/12/2025