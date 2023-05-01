American Axle & Manufacturing Зарплати

Зарплата American Axle & Manufacturing варіюється від $15,075 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $183,600 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників American Axle & Manufacturing . Останнє оновлення: 8/31/2025