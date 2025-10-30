Каталог компаній
American Airlines
  • Зарплати
  • Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

  • Всі зарплати Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

American Airlines Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у American Airlines становить $123K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації становить $116K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації American Airlines. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в American Airlines?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в American Airlines складає річну загальну компенсацію $130,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в American Airlines для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає $116,000.

