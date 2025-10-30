Компенсація Дейта-сайентист in United States у American Airlines варіюється від $100K за year для L3 до $127K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації American Airlines. Останнє оновлення: 10/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
