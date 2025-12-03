Каталог компаній
Amer Sports
Середня загальна компенсація Продажі in Norway у Amer Sports варіюється від NOK 427K до NOK 620K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amer Sports. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$48K - $55.7K
Norway
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$42.3K$48K$55.7K$61.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Amer Sports?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Amer Sports in Norway складає річну загальну компенсацію NOK 619,991. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Amer Sports для позиції Продажі in Norway складає NOK 427,221.

