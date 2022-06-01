Amentum Зарплати

Зарплата Amentum варіюється від $78,605 загальної компенсації на рік для Менеджер з експлуатації приміщень на нижньому рівні до $174,125 для Обслуговування клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Amentum . Останнє оновлення: 9/2/2025