Amentum
Amentum Зарплати

Зарплата Amentum варіюється від $78,605 загальної компенсації на рік для Менеджер з експлуатації приміщень на нижньому рівні до $174,125 для Обслуговування клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Amentum. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $80K

Програмний інженер виробництва

Аналітик даних
Median $128K
Інженер-механік
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Обслуговування клієнтів
$174K
Менеджер з експлуатації приміщень
$78.6K
Фінансовий аналітик
$114K
Інженер з апаратного забезпечення
$133K
IT-спеціаліст
$105K
Програмний менеджер
$129K
Проєктний менеджер
$113K
Аналітик з кібербезпеки
$171K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Amentum - це Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $174,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Amentum складає $114,425.

