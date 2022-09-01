Довідник компаній
Amelia
Amelia Зарплати

Діапазон зарплат Amelia коливається від $58,920 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $226,125 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Amelia. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$121K
Інженер-програміст
$58.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$226K

Архітектор рішень
$199K
Часті запитання

Rolul cel mai bine plătit raportat la Amelia este Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $226,125. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Amelia este $159,800.

