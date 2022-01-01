Каталог компаній
Ambry Genetics
Ambry Genetics Зарплати

Зарплата Ambry Genetics варіюється від $71,400 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $226,860 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ambry Genetics. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $115K
Бізнес-аналітик
$71.4K
Дата-сайентист
$227K

Продукт-дизайнер
$123K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ambry Genetics - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $226,860. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ambry Genetics складає $119,003.

