Ambit
Ambit Зарплати

Діапазон зарплат Ambit коливається від $17,203 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $83,381 для Інвестиційний банкір на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ambit. Останнє оновлення: 8/9/2025

Інвестиційний банкір
$83.4K
Менеджер продукту
$39.8K
Інженер-програміст
$17.2K

Часті запитання

Највише плаћена улога пријављена у Ambit је Інвестиційний банкір at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $83,381. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ambit је $39,837.

