Ambarella
Ambarella Зарплати

Діапазон зарплат Ambarella коливається від $54,354 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $305,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ambarella. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
Median $255K

ASIC-інженер

Інженер-програміст
Median $54.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $305K

Бізнес-аналітик
$235K
Маркетинг
$231K
Архітектор рішень
$251K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Ambarella, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $305,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ambarella, становить $243,210.

