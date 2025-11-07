Каталог компаній
Amazon

Розвиток бізнесу Рівень

Business Development III

Рівні в Amazon

  1. Business Development IL4
  2. Business Development IIL5
  3. Business Development IIIL6
Середня Річна Загальна винагорода
$335,508
Базова зарплата
$182,936
Акційний грант ()
$135,886
Бонус
$16,686

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
