Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Alteryx варіюється від ₹2.29M за year для Associate Software Engineer до ₹7.04M за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹4.23M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.4%
РІК 3
У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)