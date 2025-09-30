Компенсація Інженер-програміст in Czech Republic у Alteryx становить CZK 1.86M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Czech Republic становить CZK 2.02M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.4%
РІК 3
У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)