Каталог компаній
Alteryx
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Czech Republic

Alteryx Інженер-програміст Зарплати в Czech Republic

Компенсація Інженер-програміст in Czech Republic у Alteryx становить CZK 1.86M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Czech Republic становить CZK 2.02M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

CZK 3.5M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CZK 656K+ (іноді CZK 6.56M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Alteryx in Czech RepublicのІнженер-програмістで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CZK 3,641,397です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AlteryxのІнженер-програміст職種 in Czech Republicで報告されている年間総報酬の中央値はCZK 1,906,989です。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alteryx

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси