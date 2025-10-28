Компенсація Інженер-програміст in India у Alteryx варіюється від ₹2.27M за year для Associate Software Engineer до ₹7.01M за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.21M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.4%
РІК 3
У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)
