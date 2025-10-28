Каталог компаній
Alteryx
Alteryx Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у Alteryx варіюється від ₹2.27M за year для Associate Software Engineer до ₹7.01M за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.21M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Alteryx in India складає річну загальну компенсацію ₹7,840,136. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alteryx для позиції Інженер-програміст in India складає ₹4,137,395.

