Каталог компаній
Alteryx
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продакт-менеджер

  • Всі зарплати Продакт-менеджер

Alteryx Продакт-менеджер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Продакт-менеджер заявок в Alteryx щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+CZK 1.24M
Robinhood logo
+CZK 1.9M
Stripe logo
+CZK 427K
Datadog logo
+CZK 748K
Verily logo
+CZK 470K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продакт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Alteryx in Czech Republic складає річну загальну компенсацію CZK 1,932,908. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alteryx для позиції Продакт-менеджер in Czech Republic складає CZK 1,411,863.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alteryx

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси