Середня загальна компенсація Успіх клієнтів in India у Alteryx варіюється від ₹2.1M до ₹2.99M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

₹2.4M - ₹2.81M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Успіх клієнтів в Alteryx in India складає річну загальну компенсацію ₹2,991,697. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alteryx для позиції Успіх клієнтів in India складає ₹2,096,745.

