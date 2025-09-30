Компенсація Інженер-програміст in Italy у ALTEN варіюється від €27.5K за year для Software Engineer I до €36.6K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Italy становить €30.3K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ALTEN. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***