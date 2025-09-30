Компенсація Інженер-програміст in Greater Montreal у ALTEN варіюється від CA$85.5K за year для Software Engineer I до CA$91.4K за year для Software Engineer II. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Montreal становить CA$88.3K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ALTEN. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
