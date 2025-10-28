Компенсація Інженер-програміст in Italy у ALTEN варіюється від €26.8K за year для Software Engineer I до €35.7K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Italy становить €29.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ALTEN. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
