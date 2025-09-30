Каталог компаній
ALTEN
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-механік

  • Всі зарплати Інженер-механік

  • Philadelphia Area

ALTEN Інженер-механік Зарплати в Philadelphia Area

Компенсація Інженер-механік in Philadelphia Area у ALTEN становить $73.5K за year для Mechanical Engineer II. Медіанний yearний пакет компенсації in Philadelphia Area становить $72K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ALTEN. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в ALTEN?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-механік пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

ALTEN in Philadelphia AreaІнженер-механік职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$75,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ALTEN in Philadelphia AreaІнженер-механік职位的年度总薪酬中位数为$72,000。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ALTEN

Схожі компанії

  • Sopra Steria
  • Ideagen Plc
  • Murex
  • Capgemini
  • Arcesium
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси