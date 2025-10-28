Каталог компаній
ALTEN
ALTEN Апаратний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in United States у ALTEN становить $146K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ALTEN. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
ALTEN
Hardware Engineer
Denver, CO
Загалом за рік
$146K
Рівень
Senior Engineer
Базова зарплата
$146K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в ALTEN?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в ALTEN in United States складає річну загальну компенсацію $175,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ALTEN для позиції Апаратний інженер in United States складає $146,000.

