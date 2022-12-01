Alphawave IP Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Alphawave IP варіюється від $50,130 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $112,235 для Технічний програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Alphawave IP. Останнє оновлення: 11/13/2025

Апаратний інженер
Median $102K

ASIC-інженер

Інженер-електрик
$108K
Програм-менеджер
$90.5K

Інженер-програміст
$50.1K
Технічний програм-менеджер
$112K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Alphawave IP - це Технічний програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $112,235. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alphawave IP складає $102,234.

