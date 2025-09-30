Каталог компаній
AlphaSights Інженер-програміст Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in New York City Area у AlphaSights становить $150K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaSights. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
AlphaSights
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$150K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в AlphaSights?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

