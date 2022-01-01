Каталог компаній
AlphaSights
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

AlphaSights Зарплати

Зарплата AlphaSights варіюється від $74,625 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $240,790 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AlphaSights. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $150K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-дизайнер
Median $130K
Продажі
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Рекрутер
Median $80.5K
Обслуговування клієнтів
$81.6K
Дата-сайентист
$164K
Менеджмент-консультант
$119K
Маркетинг
$74.6K
Проєктний менеджер
$127K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$241K
Венчурний капіталіст
$83.6K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AlphaSights - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $240,790. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaSights складає $127,400.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для AlphaSights

Схожі компанії

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси