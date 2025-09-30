Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Finland у AlphaSense становить €72.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaSense. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Загалом за рік
€72.3K
Рівень
L3
Базова зарплата
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Бонус
€0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в AlphaSense?

€142K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AlphaSense Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Інженер-програміст sa AlphaSense in Finland ay may taunang kabuuang bayad na €107,190. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSense para sa Інженер-програміст role in Finland ay €65,611.

Інші ресурси