  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

AlphaSense Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у AlphaSense становить ₹3.34M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.48M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaSense. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AlphaSense Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в AlphaSense in India складає річну загальну компенсацію ₹5,790,576. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaSense для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,482,500.

Інші ресурси