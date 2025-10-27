Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Продажі in United Kingdom у AlphaSense становить £65.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaSense. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£45.4K
Рівень
-
Базова зарплата
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
10 Роки
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AlphaSense Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в AlphaSense in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £107,654. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaSense для позиції Продажі in United Kingdom складає £45,377.

Інші ресурси