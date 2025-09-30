Каталог компаній
AlphaSense
AlphaSense Продукт-менеджер Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in New York City Area у AlphaSense становить $170K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaSense. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Загалом за рік
$170K
Рівень
Product Manager
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в AlphaSense?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AlphaSense Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в AlphaSense in New York City Area складає річну загальну компенсацію $215,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaSense для позиції Продукт-менеджер in New York City Area складає $170,000.

