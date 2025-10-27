Каталог компаній
AlphaSense
AlphaSense Продакт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in United States у AlphaSense становить $175K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaSense. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Загалом за рік
$175K
Рівень
Product Manager
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в AlphaSense?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AlphaSense Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в AlphaSense in United States складає річну загальну компенсацію $215,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaSense для позиції Продакт-менеджер in United States складає $170,000.

