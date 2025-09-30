Компенсація Інженер-програміст in New York City Area у Allstate становить $75.5K за year для A1. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $67.5K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Allstate. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***