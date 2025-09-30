Каталог компаній
Allstate
Allstate Інженер-програміст Зарплати в Miami-Ft. Lauderdale Area

Компенсація Інженер-програміст in Miami-Ft. Lauderdale Area у Allstate становить $120K за year для C2. Медіанний yearний пакет компенсації in Miami-Ft. Lauderdale Area становить $85K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Allstate. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
A1
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 4 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Allstate?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Allstate in Miami-Ft. Lauderdale Area складає річну загальну компенсацію $120,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Allstate для позиції Інженер-програміст in Miami-Ft. Lauderdale Area складає $85,000.

Інші ресурси