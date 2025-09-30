Компенсація Інженер-програміст in India у Allstate варіюється від ₹984K за year для B1 до ₹2.33M за year для B2. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.58M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Allstate. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
