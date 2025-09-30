Каталог компаній
Allstate
  • Canada

Allstate Актуарій Зарплати в Canada

Медіанний пакет компенсації Актуарій in Canada у Allstate становить CA$74.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Allstate. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Загалом за рік
CA$74.6K
Рівень
L1
Базова зарплата
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Allstate?

CA$226K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Актуарій в Allstate in Canada складає річну загальну компенсацію CA$191,343. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Allstate для позиції Актуарій in Canada складає CA$74,613.

Інші ресурси