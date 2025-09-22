Каталог компаній
Alloy
Alloy Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Alloy становить $170K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alloy. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$170K
Рівень
L2
Базова зарплата
$170K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Alloy?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Alloy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window.



Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Alloy in United States складає річну загальну компенсацію $225,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alloy для позиції Інженер-програміст in United States складає $168,009.

