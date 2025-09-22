Каталог компаній
Alloy
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер з продажів

  • Всі зарплати Інженер з продажів

Alloy Інженер з продажів Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер з продажів in United States у Alloy варіюється від $160K до $234K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alloy. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$184K - $210K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$160K$184K$210K$234K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Інженер з продажів заявок в Alloy щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Alloy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер з продажів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Інженер з продажів pozīcijai Alloy in United States, ir gada kopējā atlīdzība $233,640. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alloy Інженер з продажів pozīcijai in United States, ir $160,380.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alloy

Схожі компанії

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси