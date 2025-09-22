Каталог компаній
Alloy
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Розвиток бізнесу

  • Всі зарплати Розвиток бізнесу

Alloy Розвиток бізнесу Зарплати

Середня загальна компенсація Розвиток бізнесу in United States у Alloy варіюється від $154K до $216K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alloy. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$167K - $194K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$154K$167K$194K$216K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Розвиток бізнесу заявок в Alloy щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Alloy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Розвиток бізнесу пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Alloy in United States складає річну загальну компенсацію $215,622. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alloy для позиції Розвиток бізнесу in United States складає $154,016.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alloy

Схожі компанії

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси