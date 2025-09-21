Каталог компаній
Allianz
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Allianz Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Germany у Allianz становить €72.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Allianz. Останнє оновлення: 9/21/2025

Медіанний пакет
company icon
Allianz
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Загалом за рік
€72.2K
Рівень
L3
Базова зарплата
€61.6K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€10.6K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Allianz?

€142K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на €26.6K+ (іноді €266K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

DevOps-інженер

Поширені запитання

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Інженер-програміст hos Allianz in Germany ligger på en årlig samlet kompensation på €101,779. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Allianz for Інженер-програміст rollen in Germany er €67,394.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Allianz

Схожі компанії

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси