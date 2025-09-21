Каталог компаній
Allianz
Allianz Бухгалтер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бухгалтер in Germany у Allianz становить €49.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Allianz. Останнє оновлення: 9/21/2025

Медіанний пакет
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Загалом за рік
€49.7K
Рівень
S2
Базова зарплата
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Allianz?

€142K

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бухгалтер в Allianz in Germany складає річну загальну компенсацію €72,465. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Allianz для позиції Бухгалтер in Germany складає €49,721.

