Allen Institute for AI Зарплати

Зарплата Allen Institute for AI варіюється від $111,976 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $382,080 для Корпоративний розвиток на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Allen Institute for AI. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $213K
Корпоративний розвиток
$382K
Дейта-сайентист
$190K

Кадрові ресурси
$112K
Продакт-дизайнер
$132K
Продажі
$184K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Allen Institute for AI - це Корпоративний розвиток at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $382,080. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Allen Institute for AI складає $186,898.

