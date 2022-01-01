AlixPartners Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат AlixPartners коливається від $84,619 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $435,750 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AlixPartners. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Консультант з менеджменту
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Бізнес-аналітик
$432K
Розвиток бізнесу
$413K

Науковець даних
$101K
Фінансовий аналітик
$84.6K
Людські ресурси
$199K
Менеджер проекту
$176K
Інженер-програміст
$191K
Технічний менеджер програми
$221K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AlixPartners, е $210,050.

