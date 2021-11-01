Каталог компаній
Align Technology
Align Technology Зарплати

Зарплата Align Technology варіюється від $8,645 загальної компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому рівні до $257,280 для IT-спеціаліст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Align Technology. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
L6 $147K
L7 $150K

Backend програмний інженер

Інженер-механік
Median $155K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бізнес-аналітик
Median $120K
Продукт-менеджер
Median $203K
Дата-сайентист
Median $143K
Біомедичний інженер
$79.6K
Аналітик даних
$184K
Фінансовий аналітик
$231K
Графічний дизайнер
$8.6K
IT-спеціаліст
$257K
Юридичний відділ
$124K
Менеджмент-консультант
$142K
Маркетинг
$61.2K
Проєктний менеджер
$256K
Аналітик з кібербезпеки
$101K
UX-дослідник
$126K
Поширені запитання

Інші ресурси