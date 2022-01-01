Довідник компаній
Alight Solutions
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Alight Solutions Зарплати

Діапазон зарплат Alight Solutions коливається від $31,286 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $221,100 для Операції з доходів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Alight Solutions. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $124K
Консультант з менеджменту
Median $103K
Менеджер з бізнес-операцій
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Обслуговування клієнтів
$39.2K
Аналітик даних
$173K
Фінансовий аналітик
$142K
Людські ресурси
$31.3K
Операційний маркетинг
$117K
Менеджер продукту
$93.5K
Менеджер проекту
$84.6K
Рекрутер
$67.7K
Операції з доходів
$221K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$188K
Архітектор рішень
$199K
Технічний менеджер програми
$216K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Den højest betalende rolle rapporteret hos Alight Solutions er Операції з доходів at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $221,100. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Alight Solutions er $123,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alight Solutions

Пов'язані компанії

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси