Aledade Зарплати

Діапазон зарплат Aledade коливається від $96,900 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $250,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aledade. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $250K
Менеджер продукту
Median $160K

Адміністративний асистент
$101K
Бізнес-аналітик
$99.5K
Аналітик даних
$96.9K
Юридичний
$139K
Дизайнер продукту
$158K
Рекрутер
$128K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Aledade Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Aledade, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $250,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Aledade, становить $135,430.

