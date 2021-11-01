Довідник компаній
Alchemy
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Alchemy Зарплати

Діапазон зарплат Alchemy коливається від $130,650 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $263,675 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Alchemy. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $240K
Консультант з менеджменту
$131K
Менеджер продукту
$263K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
Рекрутер
$179K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$264K
Дослідник користувацького досвіду
$149K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Alchemy, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $263,675. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Alchemy, становить $209,550.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alchemy

Пов'язані компанії

  • Coinbase
  • Uber
  • Netflix
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси