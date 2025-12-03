Каталог компаній
AlayaCare
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Обслуговування клієнтів

  • Всі зарплати Обслуговування клієнтів

AlayaCare Обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in Canada у AlayaCare варіюється від CA$63.3K до CA$86.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlayaCare. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$49.6K - $58.8K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$45.8K$49.6K$58.8K$62.7K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Обслуговування клієнтів заявок в AlayaCare щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в AlayaCare?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Обслуговування клієнтів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в AlayaCare in Canada складає річну загальну компенсацію CA$86,720. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlayaCare для позиції Обслуговування клієнтів in Canada складає CA$63,343.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для AlayaCare

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Lyft
  • DoorDash
  • Spotify
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alayacare/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.