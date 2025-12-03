Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in United States у Alarm.com становить $220K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alarm.com. Останнє оновлення: 12/3/2025
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
0%
РІК 1
40%
РІК 2
0%
РІК 3
40%
РІК 4
20%
РІК 5
У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
0% передається у 1st-РІК (NaN% за period)
40% передається у 2nd-РІК (40.00% щорічно)
0% передається у 3rd-РІК (NaN% за period)
40% передається у 4th-РІК (40.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
