Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in United States у Alarm.com становить $220K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alarm.com. Останнє оновлення: 12/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Загалом за рік
$220K
Рівень
-
Базова зарплата
$153K
Stock (/yr)
$60K
Бонус
$7.5K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Alarm.com?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)

0%

РІК 1

40%

РІК 2

0%

РІК 3

40%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (NaN% за period)

  • 40% передається у 2nd-РІК (40.00% щорічно)

  • 0% передається у 3rd-РІК (NaN% за period)

  • 40% передається у 4th-РІК (40.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Alarm.com in United States складає річну загальну компенсацію $461,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alarm.com для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $222,500.

